На Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое
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«Причины необходимости поднятия тарифов — осуществление аварийно-ремонтных работ нашей энергетической инфраструктуры, а также для обновления и подготовки к осенне-зимнему максимуму. Это составляет примерно 45-46 млрд гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны», — цитирует его агентство.
20 мая в Киеве зафиксировали аварийные отключения электроэнергии.
Также одна из украинских теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии в связи с повреждением магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности.