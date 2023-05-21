На Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое из-за восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава нацкомиссии, которая занимается регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.

«Причины необходимости поднятия тарифов — осуществление аварийно-ремонтных работ нашей энергетической инфраструктуры, а также для обновления и подготовки к осенне-зимнему максимуму. Это составляет примерно 45-46 млрд гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны», — цитирует его агентство.

20 мая в Киеве зафиксировали аварийные отключения электроэнергии.

Также одна из украинских теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии в связи с повреждением магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности.