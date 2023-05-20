Минэнерго: в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Киеве.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«Зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области.

Ранее стало известно, что одна из украинских теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии в связи с повреждением магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности.