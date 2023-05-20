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Минэнерго: в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

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Аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Киеве.
Минэнерго: в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии
  • AP

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«Зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области.

Ранее стало известно, что одна из украинских теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии в связи с повреждением магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности.

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