Минэнерго: в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии
- AP
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
«Зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Киеве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области.
Ранее стало известно, что одна из украинских теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии в связи с повреждением магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности.