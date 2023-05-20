Медведев пригласил Маска посетить Артёмовск, ответив ему в Twitter на прошлогодний вопрос

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить Артёмовск (Бахмут), ответив ему в Twitter на прошлогодний вопрос.

Соответствующее приглашение Медведев сделал в одном из диалогов от октября прошлого года в Twitter, где в ходе обсуждений Маск поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Артёмовске.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам!» — написал Медведев в качестве ответа на пост Маска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

В связи с этим глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что Артёмовск (Бахмут) обязательно будет возрождён.