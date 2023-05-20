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РИА Новости: полицейские в Артёмовске задерживали людей за чтение российских СМИ

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Сотрудники украинской полиции задерживали мирных граждан в Артёмовске (Бахмуте) за чтение российских СМИ. Об этом сообщила эвакуированная жительница города Мария.
РИА Новости: полицейские в Артёмовске задерживали людей за чтение российских СМИ
  • РИА Новости

По её словам, местные полицейские проверяли у мирных жителей документы и телефоны.

«У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жёстко, руки за спину и увели», — приводит РИА Новости заявление Марии.

Она подчеркнула, что не знает, куда увели задержанного.

«Увели за то... что у него были, это наши подозрения, либо российские номера в телефоне, либо какие-то группы российские», — отметила беженка.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска под полный контроль российских сил.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени в город будут введены гражданские службы, включая МЧС.

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