РИА Новости: полицейские в Артёмовске задерживали людей за чтение российских СМИ
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По её словам, местные полицейские проверяли у мирных жителей документы и телефоны.
«У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жёстко, руки за спину и увели», — приводит РИА Новости заявление Марии.
Она подчеркнула, что не знает, куда увели задержанного.
«Увели за то... что у него были, это наши подозрения, либо российские номера в телефоне, либо какие-то группы российские», — отметила беженка.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска под полный контроль российских сил.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени в город будут введены гражданские службы, включая МЧС.