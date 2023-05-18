Пушилин заявил о скором введении гражданских служб в Артёмовск
- РИА Новости
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«Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артёмовске работу гражданских служб, спасателей», — заявил он РИА Новости.
Он уточнил, что когда город будет полностью освобождён от боевиков и взят под контроль, то там будет выстроена система работы по примеру других освобождённых населённых пунктов ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.