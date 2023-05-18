Пушилин заявил о скором введении гражданских служб в Артёмовск

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени в Артёмовск (Бахмут) будут введены гражданские службы, включая МЧС.

«Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артёмовске работу гражданских служб, спасателей», — заявил он РИА Новости.

Он уточнил, что когда город будет полностью освобождён от боевиков и взят под контроль, то там будет выстроена система работы по примеру других освобождённых населённых пунктов ДНР.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.