Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пушилин заявил о скором введении гражданских служб в Артёмовск

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени в Артёмовск (Бахмут) будут введены гражданские службы, включая МЧС.
Пушилин заявил о скором введении гражданских служб в Артёмовск
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артёмовске работу гражданских служб, спасателей», — заявил он РИА Новости.

Он уточнил, что когда город будет полностью освобождён от боевиков и взят под контроль, то там будет выстроена система работы по примеру других освобождённых населённых пунктов ДНР.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить