Глава Энергодара заявил о намеренном обстреле ВСУ дороги на въезде в город
- РИА Новости
«Обстрел произошёл без десяти шесть утра, время, я думаю, выбранное расчётливо, с учётом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которое прибывает в город и с окрестных мест жительства», — сказал он РИА Новости.
Сеновоз уточнил, что артудар пришёлся на дорожную развязку. Несколько прилётов были зафиксированы вблизи АЗС, что могло стать причиной серьёзной аварии.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с утра 19 мая обстреливают Энергодар.
Один человек пострадал.