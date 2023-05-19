Глава Энергодара заявил о намеренном обстреле ВСУ дороги на въезде в город

ВСУ намеренно открыли огонь по оживлённой дороге на въезде в Энергодар, заявил глава горадминистрации Эдуард Сеновоз.

«Обстрел произошёл без десяти шесть утра, время, я думаю, выбранное расчётливо, с учётом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которое прибывает в город и с окрестных мест жительства», — сказал он РИА Новости.

Сеновоз уточнил, что артудар пришёлся на дорожную развязку. Несколько прилётов были зафиксированы вблизи АЗС, что могло стать причиной серьёзной аварии.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с утра 19 мая обстреливают Энергодар.

Один человек пострадал.