Путин рассказал о прошедшем недавно разговоре с командиром участвующей в СВО бригады
Об этом он сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
По его словам, этот командир сменил на посту своего погибшего товарища — другого командира бригады.
«Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — цитирует президента РИА Новости.
Он добавил, что этот военный находился в должности четыре дня. На вопрос Путина, что у военного с голосом, тот рассказал, что все эти четыре дня не спал. Президент отметил, что «вот это и есть боевой героизм».
«И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи», — заявил Путин.
Также президент попросил командира, чтобы тот передал его слова сослуживцам.
Ранее Путин пообещал обсудить с потерявшим ноги бойцом Абдулой Рафи Джабаром установку протезов, так как он отказывается их устанавливать из-за нежелания надолго покидать Донбасс.