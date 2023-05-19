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Путин рассказал о прошедшем недавно разговоре с командиром участвующей в СВО бригады

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что недавно у него состоялся разговор с командиром одной из бригад российских войск, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Об этом он сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, этот командир сменил на посту своего погибшего товарища — другого командира бригады.

«Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — цитирует президента РИА Новости.

Он добавил, что этот военный находился в должности четыре дня. На вопрос Путина, что у военного с голосом, тот рассказал, что все эти четыре дня не спал. Президент отметил, что «вот это и есть боевой героизм».

«И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи», — заявил Путин.

Также президент попросил командира, чтобы тот передал его слова сослуживцам.

Ранее Путин пообещал обсудить с потерявшим ноги бойцом Абдулой Рафи Джабаром установку протезов, так как он отказывается их устанавливать из-за нежелания надолго покидать Донбасс.

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