Лавров: Армения и Азербайджан скоро проведут заседание комиссии по делимитации границы
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«В ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Ереван и Баку на переговорах приблизились к общему видению по мирному договору.