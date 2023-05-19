Лавров: Ереван и Баку на переговорах приблизились к общему видению по мирному договору
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент проходит двусторонняя встреча министров Армении и Азербайджана, по итогам которой они проинформируют о том, «чего удалось достичь».
Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры.