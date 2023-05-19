Лавров: Ереван и Баку на переговорах приблизились к общему видению по мирному договору

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения и Азербайджан на переговорах в Москве смогли приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора.

Об этом он сказал по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент проходит двусторонняя встреча министров Армении и Азербайджана, по итогам которой они проинформируют о том, «чего удалось достичь».

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры.