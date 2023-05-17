Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве.

«19 мая в Москве состоятся трёхсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она также добавила, что отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Мирзоян и Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве.