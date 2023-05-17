Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры
- РИА Новости
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«19 мая в Москве состоятся трёхсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения», — цитирует Захарову РИА Новости.
Она также добавила, что отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Мирзоян и Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве.