Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения боевиков ВСУ на него

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения украинских террористов на него.

Как сообщает РИА Новости, он заявил, что боевики пытались убить его с помощью нанесения ракетных ударов по месту, где он якобы живёт.

«Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 07:45 произошло разрушение, а в 07:50 опубликовали, что меня убили», — сказал Леонтьев.

По его словам, на попытку его убийства боевики потратили ракеты, которые «стоят тьму денег». Данные действия он назвал «уделом слабых, удел трусов, негодяев и подонков».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что угрозы организации киевским режимом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются.