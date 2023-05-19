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Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения боевиков ВСУ на него

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Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения украинских террористов на него.
Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения боевиков ВСУ на него
  • AP

Как сообщает РИА Новости, он заявил, что боевики пытались убить его с помощью нанесения ракетных ударов по месту, где он якобы живёт.

«Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 07:45 произошло разрушение, а в 07:50 опубликовали, что меня убили», — сказал Леонтьев.

По его словам, на попытку его убийства боевики потратили ракеты, которые «стоят тьму денег». Данные действия он назвал «уделом слабых, удел трусов, негодяев и подонков».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что угрозы организации киевским режимом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются.

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