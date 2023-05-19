Токаев: Казахстан не приемлет превращения Центральной Азии в арену геополитической борьбы
- РИА Новости
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил, что Казахстан поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии.
«Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния», — приводит слова Токаева его пресс-служба.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия».