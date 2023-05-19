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Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску

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ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску (Бахмуту) в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску
  • AP

«В районе населённого пункта Артёмовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов, которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.

18 мая сообщалось, что штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артёмовска при активной поддержке подразделений ВДВ.

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