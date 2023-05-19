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Марочко: украинский автомобиль подорвался на собственной мине

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Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении.
Марочко: украинский автомобиль подорвался на собственной мине
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня, выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 м, подорвался на собственном минном заграждении», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, безвозвратные потери украинских силовиков составили восемь военнослужащих, предположительно, 13 получили ранения.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении российскими военными опорного пункта и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооружённых сил Украины в ДНР.

Также стало известно, что минные заграждения были установлены вдоль всей береговой линии Днепра в Запорожской области.

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