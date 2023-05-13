Силовые структуры: вдоль всей береговой линии Днепра в Запорожье установлены мины

Минные заграждения установлены вдоль всей береговой линии Днепра в Запорожской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Российские военнослужащие готовы отразить любое нападение украинских националистов, хорошо укрепив свои позиции. Минные заграждения расставлены вдоль всей береговой линии», — сказано в заявлении.

Отмечается, что данная мера предотвращает все попытки ВСУ высадиться на берег на бронированных и быстроходных катерах.

В силовых структурах также отметили, что левобережье Днепра — один из самых протяжённых рубежей обороны на данном направлении.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую гаубицу М-777 американского производства.