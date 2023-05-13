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Минобороны: ВС России дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили гаубицу ВСУ М-777

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Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую гаубицу М-777 американского производства.
Минобороны: ВС России дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили гаубицу ВСУ М-777
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В районе населённого пункта Победа артиллеристами соединения Южного военного округа в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм гаубица Д-30. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена 155-мм гаубица М-777 американского производства», — приводятся его слова в Telegram-канале российского Минобороны.

Астафьев также рассказал, что ракетными подразделениями группировки «Юг» нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВС Украины.

Кроме того, артиллерия крупного калибра группировки ударила по четырём местам скопления живой силы и двум опорным пунктам в районе Часова Яра.

Ранее сообщалось, что подразделение группировки ВС России «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Отмечается, что оператор БПЛА определил месторасположение вражеской РЛС. Затем координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30.

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