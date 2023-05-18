Балицкий: киевский режим активизировал диверсионные действия в Запорожской области с мая

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевский режим активизировал диверсионную деятельность в регионе с начала мая.

«К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая, мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в рядах диверсантов есть дети и купленные за 2 тыс. гривен «откровенные идиоты».

«Но мы научились этому противостоять... их бандформированиям и ячейкам», — подчеркнул Балицкий.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребёнкин заявил, что Киев платил российским подросткам от 5 до 10 тыс. рублей за диверсии.