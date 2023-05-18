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Главком Сухопутными войсками Салюков: контрактников готовят имеющие опыт в СВО офицеры

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Военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа готовят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации.
Главком Сухопутными войсками Салюков: контрактников готовят имеющие опыт в СВО офицеры
  • РИА Новости

Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков доложил министру обороны России Сергею Шойгу.

«Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Салюков также доложил Шойгу, что занятия на полигонах организованы с учётом особенностей применения противником западного оружия.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что новая западная техника из последних поставок уже замечена на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР.

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