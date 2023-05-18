Лукашенко считает, что украинцев пытаются «накручивать» для продолжения военных действий

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что украинцев пытаются «накручивать» для того, чтобы продолжать военные действия и «утопить» Россию и Белоруссию в противостоянии.

Об этом он сказал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Лукашенко предупредил, что в любом бою дезинформация очень опасна, а также призвал вспомнить случаи дезинформации противника во время Курской битвы и боёв под Сталинградом, сообщает БЕЛТА.

«Как я всегда говорю, мы ещё придём к оценкам. И мы увидим, кто прав, кто виноват», — подчеркнул он.

В Белом доме не смогли ответить, началось наступление украинских военных или нет. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что позволит Киеву делать такие заявления.

Как писала Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.