Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате ночного обстрела Кировского района полностью сгорел частный жилой дом.
«Пострадавшая женщина 1979 года рождения оперативно доставлена в медицинское учреждение», — написал он в Telegram.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы обстреляли Ясиноватую из турецких РСЗО Т-122 Sakarya.