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Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Жительница Донецка пострадала в результате обстрела Кировского района города со стороны ВСУ.
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате ночного обстрела Кировского района полностью сгорел частный жилой дом.

«Пострадавшая женщина 1979 года рождения оперативно доставлена в медицинское учреждение», — написал он в Telegram.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы обстреляли Ясиноватую из турецких РСЗО Т-122 Sakarya.

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