Марочко: ВСУ усилили атаки дронами-камикадзе на Краснолиманском направлении

ВСУ усилили атаки дронами-камикадзе и ударными беспилотниками на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении противник начал более интенсивно применять БПЛА», — приводит его слова ТАСС.

Марочко рассказал, что на участке Кременная — Сватово отмечено увеличение использования беспилотников ВСУ.

«Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-камикадзе», — пояснил он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.