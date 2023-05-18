Марочко: ВСУ усилили атаки дронами-камикадзе на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Краснолиманском направлении противник начал более интенсивно применять БПЛА», — приводит его слова ТАСС.
Марочко рассказал, что на участке Кременная — Сватово отмечено увеличение использования беспилотников ВСУ.
«Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-камикадзе», — пояснил он.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.