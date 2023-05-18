Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: панацеи для решения украинского кризиса не существует

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй выразил уверенность, что панацея для решения украинского конфликта отсутствует.

Как стало известно ранее, Ли Хуэй 16—17 мая посетил Украину, где у него состоялись переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе переговоров, как отмечается, состоялся обмен мнениями между сторонами.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует», — сказал китайский дипломат по итогам переговоров, его слова приводит РИА Новости.

Ли Хуэй добавил, что для урегулирования конфликта все стороны должны накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для проведения мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения урегулирования украинского кризиса.