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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: панацеи для решения украинского кризиса не существует

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй выразил уверенность, что панацея для решения украинского конфликта отсутствует.

Как стало известно ранее, Ли Хуэй 16—17 мая посетил Украину, где у него состоялись переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе переговоров, как отмечается, состоялся обмен мнениями между сторонами.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует», — сказал китайский дипломат по итогам переговоров, его слова приводит РИА Новости.

Ли Хуэй добавил, что для урегулирования конфликта все стороны должны накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для проведения мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения урегулирования украинского кризиса.

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