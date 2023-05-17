Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом важные, но уязвимые цели

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что российская сторона ракетными ударами уничтожила под Киевом важные и уязвимые цели.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, данный факт говорит о качественной работе российской разведки, которая обладает данными о расположении прибывшего на помощь киевскому режиму вооружения и местах концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании.

Вместе с этим Макгрегор уточнил, что считает, что почти все ракетные удары пришлись на склады, где хранились боеприпасы, включая западные ракеты Storm Shadow и Patriot.

Ранее в Минобороны России заявили, что все объекты, по которым российские ВС ночью наносили удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования, поражены.