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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом важные, но уязвимые цели

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что российская сторона ракетными ударами уничтожила под Киевом важные и уязвимые цели.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом важные, но уязвимые цели
  • РИА Новости

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, данный факт говорит о качественной работе российской разведки, которая обладает данными о расположении прибывшего на помощь киевскому режиму вооружения и местах концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании.

Вместе с этим Макгрегор уточнил, что считает, что почти все ракетные удары пришлись на склады, где хранились боеприпасы, включая западные ракеты Storm Shadow и Patriot. 

Ранее в Минобороны России заявили, что все объекты, по которым российские ВС ночью наносили удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования, поражены.

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