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Жителя Минска приговорили к колонии за намерение участвовать в боях на стороне ВСУ

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Белорусский суд приговорил жителя Минска к четырём годам колонии за намерение участвовать в военных действиях на украинской территории на стороне боевиков ВСУ.
Жителя Минска приговорили к колонии за намерение участвовать в боях на стороне ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © tacojim

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

«С учётом представленных государственным обвинителем доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор… назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что для присоединения к украинским боевикам он получил польскую национальную визу и собирался на автомобиле выехать в Польшу, а затем и на Украину для участия в вооружённом конфликте.

Ранее в ФСБ по Ставропольскому краю заявили о задержании мужчины, который собирался примкнуть к украинским боевикам и принимать участие в боевых действиях на их стороне.

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