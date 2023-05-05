В Ставропольском крае задержали планировавшего примкнуть к боевикам ВСУ

В ФСБ по Ставропольскому краю заявили о задержании мужчины, который собирался примкнуть к украинским террористам и принимать участие в боевых действиях на их стороне.

«УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме перехода на сторону Вооружённых сил Украины», — цитирует заявление спецслужбы ТАСС.

Уточняется, что злоумышленник вступил в ряды националистического батальона «Азов»* и планировал транзитом через Турцию попасть на Украину, чтобы примкнуть к боевикам и участвовать в вооружённом конфликте на их стороне. При попытке пересечения границы он был задержан.

«Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК России («Приготовление к преступлению», «Государственная измена», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»)», — отметили в ФСБ.

Злоумышленник уже сознался в преступлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.