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Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела города боевиками ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что подросток получил ранение в результате обстрела города «украинскими нацистами».
Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела города боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских нацистов. В Куйбышевском районе ранения получил 13-летний учащийся средней школы №71», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы в пятый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО.

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