Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела города боевиками ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что подросток получил ранение в результате обстрела города «украинскими нацистами».

«Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских нацистов. В Куйбышевском районе ранения получил 13-летний учащийся средней школы №71», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы в пятый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО.