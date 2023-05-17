19FortyFive: Россия нанесла удар по ВСУ, взломав системы HIMARS
- AFP
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По его утверждениям, ВС России, зная о планах Украины, переместили свои командные центры за пределы досягаемости HIMARS.
«Кроме того, Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить ракеты не попадать в цель», — пишет автор.
Military Watch Magazine ранее сообщил, что американские РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности, а американские военные эксперты не могут понять, как России удаётся подавить ракетные комплексы HIMARS.