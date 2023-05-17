19FortyFive: Россия нанесла удар по ВСУ, взломав системы HIMARS

Российские военные всё успешнее блокируют применение украинской армией ракет РСЗО HIMARS, используя электронные глушители. Это нанесло серьёзный удар по возможностям Киева на поле боя, пишет обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко в статье под заголовком «Опасности раздувания контрнаступления Украины».

По его утверждениям, ВС России, зная о планах Украины, переместили свои командные центры за пределы досягаемости HIMARS.

«Кроме того, Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить ракеты не попадать в цель», — пишет автор.

Military Watch Magazine ранее сообщил, что американские РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности, а американские военные эксперты не могут понять, как России удаётся подавить ракетные комплексы HIMARS.