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19FortyFive: Россия нанесла удар по ВСУ, взломав системы HIMARS

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Российские военные всё успешнее блокируют применение украинской армией ракет РСЗО HIMARS, используя электронные глушители. Это нанесло серьёзный удар по возможностям Киева на поле боя, пишет обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко в статье под заголовком «Опасности раздувания контрнаступления Украины».
19FortyFive: Россия нанесла удар по ВСУ, взломав системы HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

По его утверждениям, ВС России, зная о планах Украины, переместили свои командные центры за пределы досягаемости HIMARS.

«Кроме того, Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить ракеты не попадать в цель», — пишет автор.

Military Watch Magazine ранее сообщил, что американские РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности, а американские военные эксперты не могут понять, как России удаётся подавить ракетные комплексы HIMARS.

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