MWM: в США не могут понять, как Россия вскрыла системы HIMARS на Украине

Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить ракетные комплексы HIMARS на Украине.

Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

По информации газеты, РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности.

«Остаётся непонятным, как российские вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в материале.

Ранее издание Defense One сообщило, что американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.