MWM: в США не могут понять, как Россия вскрыла системы HIMARS на Украине
- Gettyimages.ru
Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности.
«Остаётся непонятным, как российские вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в материале.
Ранее издание Defense One сообщило, что американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.