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MWM: в США не могут понять, как Россия вскрыла системы HIMARS на Украине

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Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить ракетные комплексы HIMARS на Украине.
MWM: в США не могут понять, как Россия вскрыла системы HIMARS на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

По информации газеты, РСЗО в последнее время становятся «всё менее эффективными» с точки зрения точности.

«Остаётся непонятным, как российские вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в материале.

Ранее издание Defense One сообщило, что американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.

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