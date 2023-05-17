NYT: ВСУ отправляют в Артёмовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
- AP
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«По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что их командиры присылают только добровольцев», — сказано в статье.
Сами бойцы ВСУ описали происходящее в Артёмовске как безумие.
«Обстрелы не прекращаются», — пишет газета.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил, что ситуация в населённом пункте для ВСУ сейчас сложная.
Как сообщает Минобороны России, ВДВ в результате наступательных действий в районе Артёмовска заняли более выгодный рубеж обороны.