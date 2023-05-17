NYT: ВСУ отправляют в Артёмовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ стала настолько катастрофической, что командующие отправляют на оборону города только добровольцев, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.

«По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что их командиры присылают только добровольцев», — сказано в статье.

Сами бойцы ВСУ описали происходящее в Артёмовске как безумие.

«Обстрелы не прекращаются», — пишет газета.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил, что ситуация в населённом пункте для ВСУ сейчас сложная.

Как сообщает Минобороны России, ВДВ в результате наступательных действий в районе Артёмовска заняли более выгодный рубеж обороны.