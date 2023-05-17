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NYT: ВСУ отправляют в Артёмовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации

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Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ стала настолько катастрофической, что командующие отправляют на оборону города только добровольцев, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.
NYT: ВСУ отправляют в Артёмовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
  • AP
  • © Anatolii STEPANOV

«По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что их командиры присылают только добровольцев», — сказано в статье.

Сами бойцы ВСУ описали происходящее в Артёмовске как безумие.

«Обстрелы не прекращаются», — пишет газета.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил, что ситуация в населённом пункте для ВСУ сейчас сложная.

Как сообщает Минобороны России, ВДВ в результате наступательных действий в районе Артёмовска заняли более выгодный рубеж обороны.

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