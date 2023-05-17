Офицер Дэвис: украинские военные даже теоретически не смогут вытеснить ВС России

Украинские военные не в состоянии вытеснить войска России с занятых позиций, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Дэвиса, «в любом практическом измерении не существует фундаментальных основ», необходимых для формирования необходимой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащён так хорошо, как Россия сейчас.

«Это совершенно нереальная боевая цель», — цитирует его РИА Новости.

Как писала «СТРАНА.ua», Зеленский признал, что ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном наступлении ВСУ.