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Офицер Дэвис: украинские военные даже теоретически не смогут вытеснить ВС России

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Украинские военные не в состоянии вытеснить войска России с занятых позиций, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Офицер Дэвис: украинские военные даже теоретически не смогут вытеснить ВС России
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Дэвиса, «в любом практическом измерении не существует фундаментальных основ», необходимых для формирования необходимой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащён так хорошо, как Россия сейчас.

«Это совершенно нереальная боевая цель», — цитирует его РИА Новости.

Как писала «СТРАНА.ua», Зеленский признал, что ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном наступлении ВСУ.

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