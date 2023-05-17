Офицер Дэвис: украинские военные даже теоретически не смогут вытеснить ВС России
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Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Дэвиса, «в любом практическом измерении не существует фундаментальных основ», необходимых для формирования необходимой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащён так хорошо, как Россия сейчас.
«Это совершенно нереальная боевая цель», — цитирует его РИА Новости.
Как писала «СТРАНА.ua», Зеленский признал, что ряд стран могут уменьшить поддержку Киева при неудачном наступлении ВСУ.