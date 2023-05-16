В ООН сообщили о росте стоимости восстановления Украины до $411 млрд

В текущем году украинская экономика стагнирует, стоимость восстановления страны на данный момент оценивается в $411 млрд, говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и её перспективы».

Отмечается, что экономика Украины в 2023 году, скорее всего, продолжит стагнировать, несмотря на финансовую помощь.

Также сообщается, что Украина потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры.

«Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до $411 млрд», — цитирует ТАСС доклад.

Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сухарук отметил, что для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн.