ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн

Почти $150 млн необходимо для восстановления тепловой генерации на Украине.

Об этом заявил директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

«Нашей компании надо отремонтировать десять энергоблоков мощностью 1,5 ГВт, на что необходимо 5,5 млрд гривен (почти $150 млн)», — приводит его слова РИА Новости.

Сухарук отметил, что на Украине в ремонте нуждаются 12 тыс. км электропередачи.

Ранее стало известно, что японское правительственное агентство международного сотрудничества JICA закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.