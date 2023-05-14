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ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн

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Почти $150 млн необходимо для восстановления тепловой генерации на Украине.
ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

Об этом заявил директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

«Нашей компании надо отремонтировать десять энергоблоков мощностью 1,5 ГВт, на что необходимо 5,5 млрд гривен (почти $150 млн)», — приводит его слова РИА Новости.

Сухарук отметил, что на Украине в ремонте нуждаются 12 тыс. км электропередачи.

Ранее стало известно, что японское правительственное агентство международного сотрудничества JICA закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.

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