ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн
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Об этом заявил директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.
«Нашей компании надо отремонтировать десять энергоблоков мощностью 1,5 ГВт, на что необходимо 5,5 млрд гривен (почти $150 млн)», — приводит его слова РИА Новости.
Сухарук отметил, что на Украине в ремонте нуждаются 12 тыс. км электропередачи.
Ранее стало известно, что японское правительственное агентство международного сотрудничества JICA закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.