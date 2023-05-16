«СТРАНА.ua»: в городе Запорожье слышны взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы, сообщает 16 мая украинское издание «СТРАНА.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между боевиками «Азова»* и членами местной ОПГ.

По его словам, перестрелка произошла 15 мая днём в центре города — в районе Малого рынка. В результате вооружённого столкновения ранения получили пять-шесть человек.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.