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Рогов: в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между боевиками «Азова»* и членами местной ОПГ.
Рогов: в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ
  • РИА Новости

«В самом городе Запорожье... происходят очень интересные вещи. Конкретно: это перестрелка между боевиками «Азова», вот этого нацистского подразделения, и местным криминалом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, перестрелка произошла 15 мая днём в центре города — в районе Малого рынка. В результате вооружённого столкновения ранения получили пять-шесть человек.

 12 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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