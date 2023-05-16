Рогов: в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между боевиками «Азова»* и членами местной ОПГ.

«В самом городе Запорожье... происходят очень интересные вещи. Конкретно: это перестрелка между боевиками «Азова», вот этого нацистского подразделения, и местным криминалом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, перестрелка произошла 15 мая днём в центре города — в районе Малого рынка. В результате вооружённого столкновения ранения получили пять-шесть человек.

12 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.