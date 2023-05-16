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Глава ГУР Украины Буданов: Киев использовал депутата Рады для взаимодействия с Лукашенко

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Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона поддерживала связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата украинской Верховной рады Евгения Шевченко.
Глава ГУР Украины Буданов: Киев использовал депутата Рады для взаимодействия с Лукашенко
  • РИА Новости

«Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата одного... Все понимают, что это Евгений Шевченко», — приводит РИА Новости слова Буданова в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Разные люди».

Он отметил, что связи Шевченко использовали, чтобы Белоруссия не участвовала в спецоперации.

Ранее Лукашенко заявил, что деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Белоруссии и России в Великую Победу, и через конфликт на Украине втягивают всех в третью мировую войну.

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