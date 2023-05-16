Глава ГУР Украины Буданов: Киев использовал депутата Рады для взаимодействия с Лукашенко
- РИА Новости
«Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата одного... Все понимают, что это Евгений Шевченко», — приводит РИА Новости слова Буданова в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Разные люди».
Он отметил, что связи Шевченко использовали, чтобы Белоруссия не участвовала в спецоперации.
Ранее Лукашенко заявил, что деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Белоруссии и России в Великую Победу, и через конфликт на Украине втягивают всех в третью мировую войну.