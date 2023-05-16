Глава ГУР Украины Буданов: Киев использовал депутата Рады для взаимодействия с Лукашенко

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона поддерживала связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата украинской Верховной рады Евгения Шевченко.

«Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата одного... Все понимают, что это Евгений Шевченко», — приводит РИА Новости слова Буданова в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Разные люди».

Он отметил, что связи Шевченко использовали, чтобы Белоруссия не участвовала в спецоперации.

Ранее Лукашенко заявил, что деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Белоруссии и России в Великую Победу, и через конфликт на Украине втягивают всех в третью мировую войну.