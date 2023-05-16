Боевики ВСУ обстреляли элеватор в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли ракетами элеватор в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Около 13:00 мск террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовому Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям», — заявил собеседник.

Уточняется, что обстрел привёл к возникновению возгорания, а также от взрывов выбило стёкла в близлежащих домах.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.