Боевики ВСУ обстреляли элеватор в Запорожской области
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Около 13:00 мск террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовому Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям», — заявил собеседник.
Уточняется, что обстрел привёл к возникновению возгорания, а также от взрывов выбило стёкла в близлежащих домах.
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.