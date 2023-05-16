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Боевики ВСУ обстреляли элеватор в Запорожской области

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Украинские боевики обстреляли ракетами элеватор в Бердянском районе Запорожской области.
Боевики ВСУ обстреляли элеватор в Запорожской области
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Около 13:00 мск террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовому Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям», — заявил собеседник.

Уточняется, что обстрел привёл к возникновению возгорания, а также от взрывов выбило стёкла в близлежащих домах.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.

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