МО: в Харьковской области и в ЛНР пресечены действия пяти украинских ДРГ

В Харьковской области и в ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В районах населённых пунктов Тимовка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 16 мая нанесли артиллерийский удар по месту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в промзоне Херсона.