Командир российского танка рассказал, как десять часов отбивался от военных ВСУ
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он рассказал, что его танк в головном дозоре наступал первым на опорный пункт ВСУ.
По его словам, получилось так, что его машину подорвали на фугасе и отрезали от основных войск.
«И я десять часов сидел в танке, ведя бой», — сообщил командир.
Баганов добавил, что лишь с наступлением темноты смог выбраться к российским военным.
«Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж», — сказал он.
Командир уточнил, что за десять часов по танку десять раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомёта с короткой дистанции, однако защита выдержала.
Ранее командир танкового батальона ВС России рассказал о бое с танком Leopard в ДНР.