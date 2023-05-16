Командир российского танка рассказал, как десять часов отбивался от военных ВСУ 

Командир танка — начальник штаба танкового батальона ВС России старший лейтенант Илья Баганов рассказал, как его экипаж десять часов отбивался от военных украинской армии, а после этого вышел к своим через украинские окопы.

Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что его танк в головном дозоре наступал первым на опорный пункт ВСУ.

По его словам, получилось так, что его машину подорвали на фугасе и отрезали от основных войск.

«И я десять часов сидел в танке, ведя бой», — сообщил командир.

Баганов добавил, что лишь с наступлением темноты смог выбраться к российским военным.

«Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж», — сказал он.

Командир уточнил, что за десять часов по танку десять раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомёта с короткой дистанции, однако защита выдержала.

Ранее командир танкового батальона ВС России рассказал о бое с танком Leopard в ДНР.