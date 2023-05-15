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ТАСС: российский танкист рассказал о первом бое с танком Leopard в ДНР

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Командир танкового батальона ВС России рассказал о бое с танком Leopard в ДНР.
ТАСС: российский танкист рассказал о первом бое с танком Leopard в ДНР
  • РИА Новости

«Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему, не попал, помешал рельеф местности», — рассказал военный, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что после выстрела ВС России танк отступил.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР замечена новая западная техника из последних поставок.

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