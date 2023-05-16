Пушилин: ситуация на Марьинском направлении сложная из-за переброски резервов ВСУ

Ситуация на Марьинском направлении сложная из-за переброски резервов ВСУ, но российские силы двигаются.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Марьинке сейчас было достаточно горячо, ещё пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции», — цитирует его ТАСС.

Пушилин отметил, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы на Марьинское направление, но российские силы продвигаются.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

Пушилин сообщал, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР замечена новая западная техника из последних поставок.