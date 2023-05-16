СЦКК ДНР: ВСУ за полтора часа обстреляли четыре населённых пункта республики
Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... населённый пункт Курахово — город Донецк (Петровский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили шесть снарядов по направлению Максимильяновка — Александровка и пять снарядов по направлению Ласточкино — Ясиноватая.
Ранее в представительстве заявили, что Вооружённые силы Украины выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Будённовскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.