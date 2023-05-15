Минобороны: российские десантники отразили контратаку украинских войск

В Минобороны России сообщили, что российские десантники отразили попытку контратаки украинской армии.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Подразделение ВДВ отразило контратаку украинских формирований», — говорится в сообщении.

14 мая стало известно, что ВС России южнее населённого пункта Красное в Донецкой Народной Республике отразили все атаки украинской армии.

Также стало известно, что российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.