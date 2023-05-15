Рогов сообщил, что в Запорожской области поражена база расположения украинских войск
- AP
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Сегодня прицельным ударом поражена база расположения украинских боевиков в городе Гуляйполе», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, добавил Рогов, на базе располагались в том числе офицеры.
По данным Рогова, в результате удара «несколько десятков военных ВСУ» убиты или ранены.
Ранее российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.