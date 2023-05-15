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В Кишинёв прибыл глава военного комитета НАТО Бауэр

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Глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр прибыл с визитом в Кишинёв, следует из заявления пресс-службы Минобороны Молдавии.
В Кишинёв прибыл глава военного комитета НАТО Бауэр
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«Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишинёве с 15 по 17 мая», — приводит сообщение РИА Новости.

В рамках визита Бауэр проведёт встречи с руководством ведомства и генштаба, а также представителями парламентской комиссии по нацбезопасности.

Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.

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