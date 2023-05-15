Пушилин заявил, что спецслужбы взяли на карандаш потенциальную агентуру Украины

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что спецслужбы взяли на карандаш потенциальную агентуру Украины.

Он отметил, что российские спецслужбы работают в направлении выявления агентуры.

«И агентура, которая могла считаться спящей и прочее, у нас они, скажем так, «на карандаше», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Также врио главы ДНР заявил об активизации украинских ДРГ в последнее время. По его словам, диверсанты пытаются «задействовать все инструменты, чтобы ситуацию переломить, но не получится».

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ активизировались на линии соприкосновения, но это ещё не контрнаступление.

По его словам, в целом ситуация на линии фронта под контролем.