РИА Новости: в Луганске на месте удара нашли фрагменты иностранной ракеты

На месте удара в Луганске обнаружили фрагменты ракеты иностранного производства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

Как сообщил корреспондент RT, прилёт в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов, территория оцеплена.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар, вероятнее всего, был нанесён ракетой Storm Shadow англо-французского производства.