Глава района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигирёвке после удара авиации России
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, украинские боевики используют этот населённый пункт только как перевалочный центр.
«Российская авиация нанесла по ним эффективный удар», — сказал Барбашов.
При этом он отметил, что в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигерёвке не располагалось совсем.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова»* в ДНР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.