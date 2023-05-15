Глава района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигирёвке после удара авиации России

Глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что после уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигирёвке украинские войска боятся располагаться там на постоянной основе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские боевики используют этот населённый пункт только как перевалочный центр.

«Российская авиация нанесла по ним эффективный удар», — сказал Барбашов.

При этом он отметил, что в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигерёвке не располагалось совсем.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова»* в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.