Российские артиллеристы совершили огневой налёт по пункту временной дислокации нацбата «Азов»* в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Выполнены огневые налёты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов»* в районе Катериновки», — говорится в сообщении.

Астафьев отметил, что удары были также выполнены по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре.

Двумя днями ранее артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.