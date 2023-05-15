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Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова» в ДНР

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Российские артиллеристы совершили огневой налёт по пункту временной дислокации нацбата «Азов»* в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. 

«Выполнены огневые налёты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов»* в районе Катериновки», — говорится в сообщении.

Астафьев отметил, что удары были также выполнены по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре.

Двумя днями ранее артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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