Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова» в ДНР
Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Выполнены огневые налёты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов»* в районе Катериновки», — говорится в сообщении.
Астафьев отметил, что удары были также выполнены по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре.
Двумя днями ранее артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.