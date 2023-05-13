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Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»

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Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»
  • РИА Новости

«На Александро-Калиновском оперативном направлении артиллеристами Южной группировки войск нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации запрещённого в России националистического батальона «Азов». Уничтожено четыре единицы автомобильной техники», — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что артиллеристы Южной группировки российских войск огневым налётом поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВС Украины и склад боеприпасов.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен 120-миллиметровый миномёт и два бронеавтомобиля противника.

Астафьев также сообщил, что военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую гаубицу М-777 американского производства.

Он также рассказал, что ракетными подразделениями группировки «Юг» нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВС Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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