Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом

Российский адвокат Игорь Трунов сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали его в аэропорту Кишинёва, а затем депортировали из страны как нежелательное лицо.

«Я был препровождён для дополнительного выяснения обстоятельств моей личности сотрудниками пограничного контроля в сопровождении представителей спецслужб в отдельный кабинет», — цитирует ТАСС Трунова.

Он отметил, что у него и других граждан России отобрали документы.

По его словам, ему и другим россиянам отказали во въезде в Молдавию с формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита».

9 мая сообщалось, что в Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые вышли на акцию «Бессмертный полк» с георгиевскими лентами.