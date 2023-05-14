Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Я был препровождён для дополнительного выяснения обстоятельств моей личности сотрудниками пограничного контроля в сопровождении представителей спецслужб в отдельный кабинет», — цитирует ТАСС Трунова.
Он отметил, что у него и других граждан России отобрали документы.
По его словам, ему и другим россиянам отказали во въезде в Молдавию с формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита».
9 мая сообщалось, что в Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые вышли на акцию «Бессмертный полк» с георгиевскими лентами.