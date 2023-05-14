Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом

Короткая ссылка
Российский адвокат Игорь Трунов сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали его в аэропорту Кишинёва, а затем депортировали из страны как нежелательное лицо.
Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Я был препровождён для дополнительного выяснения обстоятельств моей личности сотрудниками пограничного контроля в сопровождении представителей спецслужб в отдельный кабинет», — цитирует ТАСС Трунова.

Он отметил, что у него и других граждан России отобрали документы.

По его словам, ему и другим россиянам отказали во въезде в Молдавию с формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита».

9 мая сообщалось, что в Кишинёве полиция собирает данные о людях, которые вышли на акцию «Бессмертный полк» с георгиевскими лентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить